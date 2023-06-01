Фестиваль «Движение первых» состоялся в Москве

В четверг, 1 июня, на ВДНХ прошел фестиваль «Движение первых», приуроченный ко Дню защиты детей. «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, какие площадки с мастер-классами и играми больше всего понравились москвичам.

© Вечерняя Москва

Фестиваль «Движение первых» — это масштабный городской праздник для всей семьи. В этом году организаторы подготовили для гостей насыщенную и разнообразную программу, которая заставила вспомнить свое детство даже представителей старшего поколения. Например, на одной точке можно было исполнить вместе с молодыми артистами известные песни под гитару, как у костра в лагере, на другой — проверить себя в решении головоломок, а на третьей — поиграть в настольные игры. И это далеко не все — отдыхающих также ждали спортивные соревнования, экологические лекции и игра «Зарница».

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— Мы здесь с самого утра. Уже успели послушать лекцию о правилах безопасности жизнедеятельности, собрали свой конструктор и даже побывали в виртуальной реальности! Сейчас хотим посмотреть детское представление — ребенку тут очень нравится, — рассказала москвичка Наталья Синицына.

А вот семья Даниловых отправилась на праздник большим составом — присоединились даже бабушки и знакомые. Хорошая солнечная погода способствовала отличному времяпровождению, поэтому они все с удовольствием участвовали в активностях, которые проводились на свежем воздухе.

— Отличная задумка в честь праздника. Нам с сыном интересно было посетить стенд с информацией о научных разработках, а также поиграть в игру, которая представляла собой деревянный пазл. Вообще, игр так много, что глаза разбегаются, — рассказал глава семейства Алексей Данилов.

Рядом с ними собирали конструкторы и другие члены семейства — игры увлекли самые разные поколения. Затем они отправились на прогулку по летней ВДНХ.

— Мы случайно проходили мимо парка и решили заглянуть — не прогадали! Сфотографировались в специально организованных здесь фотозонах, научились раскрашивать фигурки и получили приятные подарки от организаторов, сыграв в небольшую лотерею, — говорит гостья фестиваля Илона Данилина, которая пришла туда вместе с сыном — третьеклассником Максимом.

Также для гостей на фестивале подготовили большую развлекательную программу — на сцене можно было послушать концерт современных исполнителей, а самые маленькие участники фестиваля могли посетить представление кукольного театра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Жук, заместитель генерального директора по развитию АО «ВДНХ»: