Собянин сообщил об открытии детского сада на 160 мест в Москворечье-Сабурово

В районе Москворечье-Сабурово Южного административного округа (ЮАО) открылся детский сад на 160 мест. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что в группах оборудовали перегородки, позволяющие объединить игровые зоны и спальни в одном помещении. Кроме того, игровые комплексы появились и на улице.

Всего с начала 2023 года в столице появились 26 образовательных объектов, способных принять более чем 10 тысяч воспитанников. Из них 10 зданий появились в Новой Москве.

Так, в Ватутинках построили общеобразовательный комплекс на 215 человек. Здание объединяет в себе участки для начальных классов и дошкольных групп.

Еще один детский сад появился в Даниловском районе, на месте бывшего ЗИЛ. Он сможет принять 300 воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями.

— До конца года в столице планируем построить еще 17 детских садов и 23 школы, — написал Собянин в своем Telegram-канале.