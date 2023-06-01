2 июня в Москве стартует IX книжный фестиваль «Красная площадь». Свои новинки в рамках мероприятия представят около 400 издательств.

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Центр Москвы на пять дней вновь превратится в площадку для масштабного литературного марафона, где пройдут нескончаемые концерты, встречи с любимыми авторами и театральные постановки. Праздник откроется выступлением на «Главной сцене» пианиста Бориса Березовского и его учеников. В их исполнении прозвучат сочинения Рахманинова, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Грига и Шуберта.

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— Это большой праздник литературы, чтения и всех искусств, связанных с ними, — рассказал заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению IX Книжного фестиваля «Красная площадь», директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. — Мы получили подтверждение об участии на фестивале от 400 издательств со всех уголков страны. А еще в этом году впервые к нам присоединятся четыре новых региона.

По словам Григорьева, на мероприятии также будет представлено более 100 000 изданий. По уже хорошей традиции, купить их там можно будет дешевле, чем в магазинах.

— По нашим прогнозам, мероприятие посетят более 100 тысяч москвичей и гостей столицы, — добавил Григорьев.

Он отметил, что в этом году книжный праздник продлится на один день дольше. А значит, посетить его сможет больше желающих.

— 6 июня — день рождения Александра Пушкина. Мы не можем обойти эту дату стороной, поэтому будет много активностей, связанных с ним.

А еще 6 июня лучшим молодым писателям и поэтам страны будет вручена литературная премия «Лицей». Из 1872 работ, поступивших на конкурс, в финал прошли десять прозаических и поэтических произведений.

— Завершится фестиваль концертом «Пушкин-гала». На сцене прозвучат арии и романсы на слова Пушкина в исполнении солистов оперы Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, — добавил Григорьев.

Помимо развлекательной программы, гостей будут ждать лекции, интервью, круглые столы, подкасты и мастер-классы.

— На сегодняшний день мы наблюдаем рост интереса к российским авторам, в том числе к молодым, — заявил куратор площадки «Художественная литература», президент издательской группы Олег Новиков. — В этом году мы представляем гостям мероприятия такие новинки, как новые книги Захара Прилепина «Координата Z» и Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» (на фото слева).

Помимо этого, на площадке «Художественная литература» будут представлены уникальные издания — ежегодные многотомные книжные издания, представляющие наиболее значимых современных авторов.

В свою очередь, Государственный исторический музей познакомит читателей с рядом своих новинок. Среди них: издание «Николай II. Отвечаю за все». Доктор исторических наук Федор Гайда расскажет о трагической судьбе последнего российского императора, образ и личность которого вызывает в обществе наибольший разброс мнений. Среди прочих в рамках «Красной площади» пройдет Фестиваль национальных литератур, который призван познакомить читателей с лучшими произведениями со всех уголков нашей необъятной страны. Гостям представят сказки коряков, хантов, эвенов и якутов в жанре пальчикового театра от тувинского семейного театра кукол «Токуу».

Как и в прежние годы, площадка будет расположена возле здания Исторического музея и поделена на две части: «Библиотеку» и «Малую сцену». На последней всех гостей красочного празднования ждут выступления поэтов, писателей, артистов и музыкантов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— В рамках фестиваля в Москве традиционно большая программа, посвященная чтению и языкознанию. Особое внимание будет уделено Пушкину и писателям-юбилярам: Островскому и Маяковскому. Помимо этого всем желающим будут доступны квесты, мастер-классы, встречи с писателями и многое другое.

ЦИФРА

56 столько регионов приедут на фестиваль в этом году, чтобы представить свои книги.

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