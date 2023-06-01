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В Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД

На строительстве инфраструктурных объектов Северного и Южного участков Московского скоростного диаметра (МСД) трудятся более 3600 рабочих и свыше 330 инженерно-технических специалистов.

В Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД
© РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов назвал процесс строительства сложным и трудоёмким.

По его словам, задействовано 470 единиц строительной техники, в том числе редкая.

Загрутдинов рассказал, что в настоящее время на путепроводе монтируют балки пролётного строения массой около 100 т каждая. Затем подрядчик приступит к работам по армированию и бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

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