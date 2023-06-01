Более 60 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в мае
Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ в мае 2023 года посетили более 60 тыс. человек, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
«В мае павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 60 тыс. 414 человек. Только за пять праздничных дней посещаемость макета выросла и составила почти 19,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая посещаемость зафиксирована 9 мая, когда «Макет Москвы» посетили 4,7 тыс. человек, так как только в этот день можно увидеть светотехническое шоу «День Победы». Кроме того, павильон в последний месяц весны принял участие в акции «Ночь музеев», когда «Макет Москвы» посетили более 4 тыс. человек.
«Среди посетителей становится все больше туристов, приезжающих из всех регионов страны. Также полюбоваться выставкой и Москвой в миниатюре приходят туристы из других стран. В мае макет Москвы посетили гости из Индонезии, Китая, Бенина, Камеруна, Боливии, Эквадора, Казахстана, Узбекистана, Беларуси», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
В пресс-службе добавили, что всего за время работы павильон посетили свыше 1,5 млн человек.