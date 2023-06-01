Более 60 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в мае

«В мае павильон «Макет Москвы » на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 60 тыс. 414 человек. Только за пять праздничных дней посещаемость макета выросла и составила почти 19,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая посещаемость зафиксирована 9 мая, когда «Макет Москвы» посетили 4,7 тыс. человек, так как только в этот день можно увидеть светотехническое шоу «День Победы». Кроме того, павильон в последний месяц весны принял участие в акции «Ночь музеев», когда «Макет Москвы» посетили более 4 тыс. человек.