Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

«Сегодня мы запускаем одну из самых современных, лучших детских клиник нашего города, и я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности: от самого современного диагностического оборудования до операционной. И здесь могут обслуживаться не только жители «новой» Москвы, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории. Так что это хороший подарок в День защиты детей. Поздравляю всех: детей, мам, родителей и врачей, конечно, у которых появились новые современные возможности. Спасибо большое. С праздником и с новосельем», - сказал Собянин.