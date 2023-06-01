Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Сегодня мы запускаем одну из самых современных, лучших детских клиник нашего города, и я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности: от самого современного диагностического оборудования до операционной. И здесь могут обслуживаться не только жители «новой» Москвы, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории. Так что это хороший подарок в День защиты детей. Поздравляю всех: детей, мам, родителей и врачей, конечно, у которых появились новые современные возможности. Спасибо большое. С праздником и с новосельем», - сказал Собянин.
Он отметил, что проект строительства новой больницы в Коммунарке вступает в финальную стадию, осталось завершить работы в корпусе лучевой терапии.
Главный врач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова доложила мэру, что первых пациентов больница примет 5 июня. «5 числа, в понедельник, сразу начинаем работать», - сказала она.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного детского корпуса на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м было завершено в марте 2023 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.
В новом стационаре функционируют отделения: приемное, диагностические (лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики и эндоскопии), реанимации и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии; детской хирургии с койками детской уроандрологии; педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии, операционный блок, экспресс-лаборатория.
В детском корпусе оборудованы семь высокотехнологичных операционных, позволяющих выполнять хирургические вмешательства любой сложности. В новом стационаре есть все возможности для оказания реанимационной помощи детям с самого рождения. Отделения реанимации оснащены высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки для детей весом от 500 г, а также кювезами для поддержания постоянной влажности и температуры.
Также в стационаре будут работать свыше 220 сотрудников, в том числе 70 врачей. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС.
В настоящее время в составе многопрофильной больницы в Коммунарке находится корпус лучевой терапии на 50 коек, предназначенный для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики, которая позволит выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии. Строительная готовность корпуса составляет 31%.
Всего до конца 2023 года в Москве планируется завершить строительство еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.