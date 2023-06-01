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Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке
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«Сегодня мы запускаем одну из самых современных, лучших детских клиник нашего города, и я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности: от самого современного диагностического оборудования до операционной. И здесь могут обслуживаться не только жители «новой» Москвы, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории. Так что это хороший подарок в День защиты детей. Поздравляю всех: детей, мам, родителей и врачей, конечно, у которых появились новые современные возможности. Спасибо большое. С праздником и с новосельем», - сказал Собянин.

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Он отметил, что проект строительства новой больницы в Коммунарке вступает в финальную стадию, осталось завершить работы в корпусе лучевой терапии.

Главный врач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова доложила мэру, что первых пациентов больница примет 5 июня. «5 числа, в понедельник, сразу начинаем работать», - сказала она.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного детского корпуса на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м было завершено в марте 2023 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

В новом стационаре функционируют отделения: приемное, диагностические (лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики и эндоскопии), реанимации и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии; детской хирургии с койками детской уроандрологии; педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии, операционный блок, экспресс-лаборатория.

В детском корпусе оборудованы семь высокотехнологичных операционных, позволяющих выполнять хирургические вмешательства любой сложности. В новом стационаре есть все возможности для оказания реанимационной помощи детям с самого рождения. Отделения реанимации оснащены высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки для детей весом от 500 г, а также кювезами для поддержания постоянной влажности и температуры.

Также в стационаре будут работать свыше 220 сотрудников, в том числе 70 врачей. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

В настоящее время в составе многопрофильной больницы в Коммунарке находится корпус лучевой терапии на 50 коек, предназначенный для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики, которая позволит выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии. Строительная готовность корпуса составляет 31%.

Всего до конца 2023 года в Москве планируется завершить строительство еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.

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