Московский Театр Пушкина раскрыл программу Июньских вечеров

Программу Июньских вечеров раскрыли «Мосленте» в пресс-службе Театра Пушкина. Москвичей и гостей столицы пригласили посмотреть на яркие костюмы, послушать живую музыку и сходить на различные тематические постановки и спектакли в первый месяц лета.

© предоставлено пресс-службой театра

Так, уже в пятницу, 2 июня, в 19:00 в театре можно посмотреть английский психологический детектив «Инспектор пришел», а в воскресенье, 4 июня, здесь покажут постановку «Заповедник» по произведению писателя Сергея Довлатова. Начало в 19:00, к просмотру допускаются зрители старше 18 лет.

Спектакль для гостей старше 12 лет покажут в понедельник, 5 июня, в 19:00. Это драма «Обещание на рассвете» о любви и поддержки матери, которые помогают пережить все испытания, выпавшие на долю главного героя — успешного французского писателя Ромена Гари.

Спектакль с пометкой 16+ «Слуга двух господ» покажут 8 и 23 июня. Эта постановка, по словам организаторов, наполнена музыкой, танцами и акробатикой. 14 июня в 19:00 в театре покажут сатиру писателя Михаила Булгакова на театральные штампы «Багровый остров».

Билеты можно приобрести на сайте культурного учреждения.