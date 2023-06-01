В парке "Остров мечты" в Москве пройдет фестиваль "Лето яркого цвета"

Спортивные тренировки, мастер-классы и чайные церемонии проведут для посетителей парка "Остров мечты" в рамках бесплатного фестиваля "Лето яркого цвета", который стартует с 3 июня. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"C 3 июня посетителей южного ландшафтного парка "Острова Мечты" каждые выходные ждут спортивные тренировки, мастер-классы по робототехнике и робофутболу, уроки по флористике, танцевальные занятия и чайные церемонии. Все мероприятия бесплатны", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что в южном ландшафтном парке каждую субботу июня будут проводиться беговые тренировки с опытными инструкторами, а также занятия йогой и функциональные тренировки на все группы мышц. Каждое воскресенье гостей фестиваля ждут тренировки по растяжке и гибкости, а также танцы.

По субботам юные посетители мастер-классов по созданию и программированию собственных моделей роботов смогут сыграть в робофутбол, управляя механизированными спортсменами и забивая голы в ворота соперника. По воскресеньям детей ждут познавательные инженерные занятия, где можно научиться мастерить умные устройства, а также применять на практике математику, информатику, физику и другие науки.

"Каждое воскресенье участников фестиваля ждут мастер-классы по танцам 40-50х годов, где каждый желающий может освоить базовые движения таких стилей, как рок-н-ролл, рокабилли-джайв, джиттербаг, стролл, лайнденс. А после занятий все гости могут принять участие в танцевальном вечере и применить полученные навыки на практике. 11, 18, 25 июня для взрослых и юных посетителей проведут мастер-классы по флористике. На занятиях участники смогут создать композиции из сухоцветов и живых цветов, а также научиться делать различные украшения из цветов", - уточнили в пресс-службе.