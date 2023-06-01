"Мосгаз" реконструирует газопровод на севере Москвы

"Прокладка газопровода от улицы Юннатов до улицы 8-го Марта запроектирована открытым и закрытым способами. При этом организационно-технологические решения строительства ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пешеходам и автотранспорту. С этой целью строительство нового полиэтиленового трубопровода, общей протяженностью более 2,5 км, осуществляется с разбивкой на участки", - говорится в сообщении.