"Мосгаз" реконструирует газопровод на севере Москвы
Специалисты "Мосгаза" проводят работы по реконструкции 2,5 километра газопровода низкого давления в московских районах Аэропорт и Савеловский на севере столицы, сообщила пресс-служба компании.
"Прокладка газопровода от улицы Юннатов до улицы 8-го Марта запроектирована открытым и закрытым способами. При этом организационно-технологические решения строительства ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пешеходам и автотранспорту. С этой целью строительство нового полиэтиленового трубопровода, общей протяженностью более 2,5 км, осуществляется с разбивкой на участки", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, работы ведутся без отключения потребителей. Завершить работы планируется в ноябре текущего года.
"Мосгаз" - одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.