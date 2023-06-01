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"Мосгаз" реконструирует газопровод на севере Москвы

Специалисты "Мосгаза" проводят работы по реконструкции 2,5 километра газопровода низкого давления в московских районах Аэропорт и Савеловский на севере столицы, сообщила пресс-служба компании.

"Мосгаз" реконструирует газопровод на севере Москвы
© © "Мосгаз"

"Прокладка газопровода от улицы Юннатов до улицы 8-го Марта запроектирована открытым и закрытым способами. При этом организационно-технологические решения строительства ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пешеходам и автотранспорту. С этой целью строительство нового полиэтиленового трубопровода, общей протяженностью более 2,5 км, осуществляется с разбивкой на участки", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, работы ведутся без отключения потребителей. Завершить работы планируется в ноябре текущего года.

"Мосгаз" - одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.

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