ТЦ Columbus меняет владельца

Московский торговый центр Сolumbus у метро "Пражская" меняет владельца - контроль над ним получит "ТПС Недвижимость", сообщила Федеральная антимонопольная службы (ФАС), одобрившая сделку.

О продаже торгового центра Сolumbus общей площадью около 278 тысяч квадратных метров договорился основной владелец девелоперской компании ПИК Сергей Гордеев, владеющий объектом через ООО "Мирс". Ранее, в 2020 году, Гордеев уже пытался продать актив. Переговоры велись с компанией Malltech, но тогда сделка не состоялась.

"ТПС Реал Эстейт холдинг Лимитед" получит 100% долей в уставном капитале компании "Мирс". "ТПС Недвижимость" приобретет права на осуществление функций исполнительного органа. Заявленная сделка не повлияет на состояние конкуренции на рассматриваемом товарном рынке", - указывается в сообщении ФАС.

В нем уточняется, что рассчитанная на основе данных Росстата за 2022 год совокупная доля участников сделки на рынке аренды недвижимого имущества составляет 0,9%.