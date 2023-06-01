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Москвичам начнут прививать любовь к книгам с рождения

В московских центрах госуслуг начнут раздавать буклеты «Метр с книжкой», созданных совместно с детской библиотекой имени А.П. Гайдара «Мои Документы». В них собраны рекомендации, как и когда начинать читать с ребенком в возрасте до семи лет, чтобы привить ему любовь к чтению. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичам начнут прививать любовь к книгам с рождения
© пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По ее словам, буклеты разработали ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. Рекомендации будут раздавать при оформлении свидетельства о рождении. Разделы брошюры составлены по возрастам и учитывают особенности детей на разных этапах развития.

В каждом из разделов брошюры есть рекомендуемый список книг. Так, детям в возрасте до 1,5 лет, в частности, рекомендуется читать произведения Агнии Барто, Эрика Карла и Анастасии Орловой.

Центры госуслуг в Москве предоставляют более 280 услуг, 99 процентов из которых можно получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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