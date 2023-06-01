Россияне поспорили из-за объявления в московском дворе

«Образование — это просто набор определенных знаний. И оно не гарантирует наличие у человека чести, совести, уровня культуры», «Причем тут образование? Культура и воспитание. Писал явно человек без образования», «Мусорят все: и с образованием, и без образования», — прокомментировали пост они.