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Московские биологи помогли попавшим в беду утятам найти новую семью

Специалисты-биологи помогли потерявшимся в Москве утятам найти новую семью. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Московские биологи помогли попавшим в беду утятам найти новую семью
© Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Неравнодушный горожанин сообщил о потерявшихся утятах во дворе дома 11 на улице Зои и Александра Космодемьянских в САО. Мамы-утки поблизости не было, — говорится в сообщении.

Прибыв на место, биологи отловили утят огарей. Осмотрев малышей, специалисты доставили их на природную территорию и выпустили в пруд. Утята быстро социализировались и примкнули к выводку ровесников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столице в районе реки Алешинки обнаружили редкого зеленого дятла. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».

Также на природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Так, было обнаружено три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

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