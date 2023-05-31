Московские биологи помогли попавшим в беду утятам найти новую семью

Специалисты-биологи помогли потерявшимся в Москве утятам найти новую семью. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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— Неравнодушный горожанин сообщил о потерявшихся утятах во дворе дома 11 на улице Зои и Александра Космодемьянских в САО. Мамы-утки поблизости не было, — говорится в сообщении.

Прибыв на место, биологи отловили утят огарей. Осмотрев малышей, специалисты доставили их на природную территорию и выпустили в пруд. Утята быстро социализировались и примкнули к выводку ровесников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столице в районе реки Алешинки обнаружили редкого зеленого дятла. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».