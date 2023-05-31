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В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

В столичном районе Хамовники построят новый музей, который будет посвящен истории одного из красивейших архитектурных ансамблей Москвы - Новодевичьего монастыря. Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров, а в отделке используют глазурованные панели, отсылающие к облику монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря
© РИА Новости

"Проект, разработанный ТПО "Резерв", отличается новаторскими идеями. В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенка", - отметил главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новая организация станет филиалом Государственного исторического музея и расположится по адресу Лужнецкий проезд, дом 15, в нескольких минутах ходьбы от Новодевичьего монастыря.

По словам Кузнецова, в основную экспозицию музея войдут экспонаты, посвященные истории монастыря в контексте русской государственности и церковной истории страны. В здании также будут находиться лекционный зал на 140 мест и фондохранилища для части экспонатов Государственного исторического музея.

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