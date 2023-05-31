В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

В столичном районе Хамовники построят новый музей, который будет посвящен истории одного из красивейших архитектурных ансамблей Москвы - Новодевичьего монастыря. Площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров, а в отделке используют глазурованные панели, отсылающие к облику монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект, разработанный ТПО "Резерв", отличается новаторскими идеями. В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенка", - отметил главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новая организация станет филиалом Государственного исторического музея и расположится по адресу Лужнецкий проезд, дом 15, в нескольких минутах ходьбы от Новодевичьего монастыря.