График поездов трех направлений МЖД изменится в июне

Расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне в связи с развитием пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В июне изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с модернизацией инфраструктуры. <…> Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - значится в сообщении.

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Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 30 июня преимущественно в ночные часы (с 22:30 до 06:00) на станции Лианозово продолжится строительство северного и южного вестибюлей и двух платформ, реконструкция контактной сети. Также в июне в дневное время (с 10:50 до 14:30) на участке Каналстрой - Вербилки специалисты проведут модернизацию объектов энергообеспечения. В выходные дни 3-4, 9-12 июня (с 19:00 до 06:00) и 4-5 июня (с 23:00 до 09:30) железнодорожники заменят 4 стрелочных перевода на станции Икша.

"В связи с этим увеличатся интервалы движения поездов: некоторые пригородные поезда проследуют по укороченному маршруту, часть поездов Савеловского и Белорусского направлений, МЦД-1, а также в аэропорт Шереметьево выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - уточнили в пресс-службе.