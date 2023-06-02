В Москве построят 86 объектов по программе создания рабочих мест

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что строительство различных объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда предусмотрено 39 соглашениями, подписанными столичными властями с девелоперами с 2020 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Объём инвестиций в реализацию проектов превысит 179 млрд рублей. В рамках программы инвесторы возведут 86 объектов, среди которых 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 промышленных технопарков, семь торговых центров, спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, музей искусств, центр инноваций и логистический парк», — рассказал Ефимов.

По его словам, в результате в городе дополнительно создадут более 66 тыс. рабочих мест.