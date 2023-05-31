В столичном метро начали продавать карту «Тройка» с героями «Смешариков»

Их можно купить на стойках «Живое общение» и в сувенирных на «Маяковской» и «Трубной».

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«В этом году «Смешарикам» исполняется 20 лет. Поздравляем создателей мультсериала. На нём выросло уже не одно поколение детей, он нравится и многим взрослым», — приводит Дептранс сообщение заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Первая серия мультфильма вышла на экраны в 2004 году. Создатели «Смешариков» отказались от традиционного сюжета — существования добра и зла. Все персонажи положительные, живут по принципу «мира без насилия», сюжеты лишены привычных конфликтов, но герои пытаются найти конструктивное решение проблемы.

Изначально авторы планировали назвать героев «Сластёнами», но потом решили остановиться на «Смешариках». Сейчас мультфильм транслируют в 90 странах мира, он переведён больше чем на 60 языков.