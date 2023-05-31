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Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня

Московский зоопарк с 1 июня перейдет на летний режим работы. Посетители смогут провести в зоосаду еще больше времени. Об этом в среду, 31 мая, сообщили сотрудники зоопарка.

Московский зоопарк переходит на летний режим работы
© Вечерняя Москва

Так, теперь увидеть животных можно будет с 7:30 до 22:00. Зайти на территорию зоосада через главный вход у метро «Баррикадная» и у детского зоопарка гости смогут до 21:00.

Помимо главного входа, посетителям доступны дополнительные. Так, один из них расположен неподалеку от вольера серых волков по адресу улица Большая Грузинская, дом № 1, строение 103. Через него посетители могут зайти с 10:00 до 19:00. Еще один открыт около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию. Гости могут воспользоваться входом с 10:00 до 18:00.

Еще один вход возле вольера панд по адресу улица Красная Пресня, дом № 4, действует по выходным и праздникам с 10:00 до 18:00, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Недавно белая медведица Айка прошла карантин. Теперь ее можно будет увидеть в Московском зоопарке — животное осваивается на новом месте и привыкает к территории. Кроме того, Айка начала охотиться на рыбу и принимать участие в тренировках.

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