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В Москве нарастили объёмы выпуска продукции из орехов и фруктов

В Москве в I квартале 2023 года объём выпуска продукции из переработанных орехов, овощей и фруктов увеличился на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В Москве нарастили объемы выпуска продукции из орехов и фруктов
© RT на русском

Об этом сообщает РИАМО.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичная компания «Амидис Групп», производитель обжаренных в специях орехов, удвоила выпуск продукции в течение года.

Продукцию компании поставляют в торговые розничные сети и онлайн-площадки.

Уточняется также, что производитель расширил линейку для потребителей, следящих за здоровым питанием.

Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь-февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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