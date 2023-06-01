В Москве нарастили объемы выпуска продукции из орехов и фруктов

В Москве в I квартале 2023 года объём выпуска продукции из переработанных орехов, овощей и фруктов увеличился на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

© RT на русском

Об этом сообщает РИАМО.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичная компания «Амидис Групп», производитель обжаренных в специях орехов, удвоила выпуск продукции в течение года.

Продукцию компании поставляют в торговые розничные сети и онлайн-площадки.

Уточняется также, что производитель расширил линейку для потребителей, следящих за здоровым питанием.