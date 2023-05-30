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Эвакуированным из-за атаки БПЛА москвичам оказали необходимую помощь – Собянин

Пострадавшие от атаки БПЛА москвичи получили всю необходимую помощь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин: Максимально быстро оказали необходимую помощь жителям эвакуированных домов
© РИА Новости

"Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома", – уточнил Собянин, заверив, что помощь была оказана оперативно.

Собянин добавил, что к полудню были сформированы мобильные бригады из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС, которые до сих пор продолжают обход жителей пострадавших домов.

Московский градоначальник пообещал, что вся помощь будет оказана, а экстренные службы столицы остаются на связи с жителями.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку атаки дронами по гражданским объектам в Москве. По информации ведомства, всего было запущено восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.

Как уточнил Сергей Собянин, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, к медикам обратились два человека.

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