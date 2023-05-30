Музей Победы в июне проведет пять бесплатных кинопоказов

— Не могу не отметить показ фильма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, который мы представим в Музее Победы в День памяти и скорби. Приглашаем подростков и взрослых увидеть историю «советского Шиндлера» — офицера Николая Киселева, спасшего 218 евреев в 1942 году, выведя их с оккупированных белорусских земель за линию фронта. В 2005 году израильский Национальный мемориал катастрофы и героизма «Яд Ва-Шем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира». Его имя — на стене почета в саду праведников, — рассказал киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.