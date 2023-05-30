Музей Победы в июне проведет пять бесплатных кинопоказов
Музей Победы в рамках киноклуба «Поклонка» планирует провести в июне пять бесплатных кинопоказов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили во вторник, 30 мая, в пресс-службе музея.
Открытие программы состоится в Международный день защиты детей, 1 июня. Гостей ожидает картина о приключениях кота Винсента, кошки Клеопатры и мышонка Мориса. Героев озвучили Павел Прилучный, Роман Курцын и Полина Гагарина.
— Не могу не отметить показ фильма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, который мы представим в Музее Победы в День памяти и скорби. Приглашаем подростков и взрослых увидеть историю «советского Шиндлера» — офицера Николая Киселева, спасшего 218 евреев в 1942 году, выведя их с оккупированных белорусских земель за линию фронта. В 2005 году израильский Национальный мемориал катастрофы и героизма «Яд Ва-Шем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира». Его имя — на стене почета в саду праведников, — рассказал киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.
В программе показов значатся как российские, так и зарубежные картины. В частности, речь идет о немецком фэнтези «Волшебная флейта», комедийной мелодраме «Поехавшая» и приключенческом фильме «Принц пустыни».
Кроме того, в Международный день защиты детей в Музее Победы пройдет специальная праздничная программа. Гостей заведения ожидают экскурсии по нескольким экспозициям, а также праздничный концерт.