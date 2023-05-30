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Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам не ждать жары в первую неделю лета

В Москве начнет постепенно повышаться температура в начале следующей недели. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам не ждать жары в первую неделю лета
© Вечерняя Москва

— По предварительным расчетам, на следующей неделе, в понедельник, температура в Москве все еще будет ниже нормы, но уже на 2-3 градуса, и затем — постепенное повышение температуры, но не резкое, — сказал он.

При этом в городе не ожидается резкая жара в вышеназванный период, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 30 мая, в столичном регионе ожидается сухая погода с переменной облачностью. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14–21 градус.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что москвичам не стоит ожидать знойной погоды в первые десять дней лета. Но приход жары в город уже в июне крайне вероятен. По ее словам, для столицы критерием начала жары является температура воздуха выше плюс 25 градусов.

Когда в город придет непогода и как защититься — в материале «ВМ».

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