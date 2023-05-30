Белая медведица Айка прошла карантин в Московском зоопарке

Белая медведица Айка прошла карантин. Теперь ее можно будет увидеть в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе зоопарка.

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— Первый месяц она находилась на карантине под чутким наблюдением ветврачей и зоологов, — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, медведица все еще осваивается на новом месте и привыкает к территории. Но уже сейчас Айка охотится на рыбу, с удовольствием участвует в тренировках. Ее вольер находится рядом с вольером Диксона.

Белая медведица поселилась в зоопарке в конце апреля. Чтобы ее адаптация прошла без стресса и нагрузки на организм животного, ее вольер закрыли специальным баннером. Все это время Айка гуляла по вольеру, купалась в бассейне. Специалисты отметили, что карантин прошел успешно и посетители зоопарка смогут увидеть медведицу. В три часа дня у нее показательное кормление, передает агентство городских новостей «Москва».