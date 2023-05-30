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Доля безналичных оплат в метро Москвы достигла 85 процентов

Доля безналичных оплат в кассах, автоматах по продаже билетов, информационных терминалах и на турникетах столичного метрополитена достигла 85 процентов. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил заместитель мэр Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

Доля безналичных оплат в метро Москвы достигла 85 процентов
© Вечерняя Москва

— Москва входит в число мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда, которые позволяют отказаться от использования наличных денег, — отметил он.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» пассажиров поблагодарили за выбор современных и безопасных технологий.

Также москвичам рассказали о востребованности биометрии при оплате проезда в метро. Кроме того, сейчас тестируют виртуальную «Тройку» на турникетах метро и МЦК. Такое решение даст возможность полностью отказаться от пластикового носителя в обозримом будущем.

В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз.

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