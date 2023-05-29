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Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк «Калибр»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности - технопарк «Калибр» на северо-востоке столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин и Мишустин посетили московский технопарк «Калибр»
© ТАСС

В ходе осмотра технопарка Собянин и Мишустин пообщались с предпринимателями - резидентами технопарка, посмотрели их продукцию, в том числе инновационные образцы, а также встретились со студентами - участниками образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

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«Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций», - сказал Собянин в ходе осмотра.

Также мэр рассказал про платформу i.moscow.

«В Москве можно обращаться к i.moscow. Все можно найти: и партнеров, и заключить там контракты, и найти потенциальных заказчиков, и меры поддержки, и инновационные продукты, включая производство образцов продукции. Там зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий, начиная от госкорпорации и заканчивая индивидуальным бизнесом», - пояснил мэр.

Михаил Мишустин также отметил, что правительство России, регионы, Москва делают все возможное, чтобы стимулировать малый и средний бизнес.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, сегодня в столице действует 51 технопарк, включая семь инвестпроектов по созданию технопарков. На этих площадках работает более 2,2 тыс. компаний, в которых трудятся более 72 тыс. человек.

С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 млрд руб. На 1 руб. налоговых льгот приходится более 9 руб. частных инвестиций.

В 2022 году правительство Москвы предоставило поддержку более 16,5 тыс. малых и средний предприятий, включая резидентов технопарков. Более 10 тыс. предпринимателей получили федеральные меры поддержки. Общий объем финансирования, привлеченного бизнесом благодаря предоставленным мерам поддержки, превысил 339,5 млрд руб.

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