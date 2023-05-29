Собянин и Мишустин посетили московский технопарк «Калибр»

«Помните, мы рассуждали о том, как нам сделать такой большой инновационный центр. Потом решили, что инновационным центром должна быть вся Москва, все предприятия Москвы, потому что все предприятия так или иначе занимаются инновациями. В таком количестве университетов, технопарков, технополисов и малого бизнеса, которые занимаются инновациями, мы решили обобщить и сделать такой город инноваций», - сказал Собянин в ходе осмотра.