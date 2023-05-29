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Первая в 2023 году церемония развода караулов в Кремле пройдет 3 июня

Сезон торжественных разводов караулов в Кремле откроется 3 июня, сообщили в понедельник в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Первая в 2023 году церемония развода караулов в Кремле пройдет 3 июня
© Вечерняя Москва

"3 июня 2023 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет первая в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России", - сказали в ФСО.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года, проводится в Кремле с 2005 года каждый год в теплое время года. Посмотреть ее может любой желающий, купив билет в Кремль, каждую субботу в полдень.

"Развод пеших и конных караулов в Московском Кремле - яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино разные исторические эпохи доблестного российского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций нашей державы", - считают в ФСО.

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