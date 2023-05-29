Дептранс выпустил детские карты метро с известными достопримечательностями

Московский метрополитен выпустил новые сувенирные карты. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (дептранс) города Москвы Максим Ликсутов.

— Мы выпустили сувенирные детские карты метро, — сказал он.

По словам Ликсутова, на картах отмечены линии метро и известные московские достопримечательности. Также в комплекте идут две раскраски и тубус для хранения — карта не помнется и сохранит свой внешний вид. Найти такие карты можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет Telegram-канал дептранса.

Кроме того, в сувенирных магазинах метро Москвы появились пазлы с изображением поездов и наклейки с профессиями подземки.