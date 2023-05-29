Дептранс выпустил детские карты метро с известными достопримечательностями
Московский метрополитен выпустил новые сувенирные карты. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (дептранс) города Москвы Максим Ликсутов.
— Мы выпустили сувенирные детские карты метро, — сказал он.
По словам Ликсутова, на картах отмечены линии метро и известные московские достопримечательности. Также в комплекте идут две раскраски и тубус для хранения — карта не помнется и сохранит свой внешний вид. Найти такие карты можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет Telegram-канал дептранса.
Кроме того, в сувенирных магазинах метро Москвы появились пазлы с изображением поездов и наклейки с профессиями подземки.
Более 800 тысяч сувенирной продукции было подарено пассажирам Московского метрополитена в честь открытия Большой кольцевой линии. Так, пассажиры столичной подземки могли получить географические схемы метро в тубусах, бумажные модели поезда «Москва-2020» для сборки, брендированные чехлы для телефона и многое другое.