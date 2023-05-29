Собянин анонсировал старт летнего сезона «Спортивных выходных»

Летний сезон «Спортивных выходных» стартует 3 июня. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Потренироваться на свежем воздухе можно будет в самых популярных и необычных местах столицы — в этом году для любителей спорта приготовили 26 площадок, — сказал он.

Среди новых площадок отмечаются Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений «Остров Мечты», «Сад Технопарка» в «Сколково», крыша Южного речного вокзала и многое другое. Кроме того, тренировки будут проходить в Доме культуры «ГЭС-2» и на крыше Северного речного вокзала, написал Собянин в своем Telegram-канале.

С начала года в столице возвели семь спортивных объектов, благодаря чему годовой план строительства выполнен уже наполовину. В частности, в столице появились академия спорта «Динамо» в районе Аэропорт, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей «Спартак-Волейбол» в районе Ясенево и другие.