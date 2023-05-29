Москва выпустит "зеленые" облигации для населения

Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения, которые позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Приобрести ценные бумаги можно будет на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи.
«Облигации будут выпущены объемом два миллиарда рублей и со сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации. Ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13 процентов удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом — Национальным расчетным депозитарием», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.
Облигации для населения — особый вид облигаций, которые размещаются только среди физических лиц. Это финансовый инструмент для людей, которые не готовы к инвестированию на бирже, по своим условиям он близок к депозитам.
«Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом (городом) по цене их покупки в любое время по заявке владельца. При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей», — добавила МариМария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.
В случае полного размещения выпуска город сможет приобрести около 40 электробусов. Замена дизельного транспорта будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. Именно желание привлечь людей к реализации важного проекта городского развития является основной причиной выпуска этих облигаций, подчеркнула Мария Багреева.
Зеленые облигации Москвы для населения — новый для столицы финансовый инструмент, который обеспечивает доходность выше текущего уровня инфляции при отсутствии рыночных рисков, отметила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов. Процесс приобретения облигаций на финансовой платформе будет максимально простым и удобным, без комиссии и посредников.
Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Его ставка останется постоянной на весь срок обращения облигаций. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.
«Полученные средства можно реинвестировать в эти же ценные бумаги, что повысит доходность вложений. Новый финансовый инструмент отлично подойдет начинающим инвесторам и может стать для них первым безопасным шагом в мир инвестиций. Владение облигациями позволит гражданам получить дополнительный доход, повысить культуру сбережений и уровень финансовой грамотности», — отметила Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.
Ценные бумаги выпускаются в соответствии с обновленной Концепцией зеленых облигаций города Москвы. Финансируемый за счет облигаций проект замены автобусов на электробусы отвечает критериям проектов устойчивого развития, утвержденным Правительством Российской Федерации. Зеленый статус облигаций подтвержден заключением кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА».
В 2021 году Москва разместила выпуск биржевых зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей, эти средства были направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Ценные бумаги выпустили прежде всего для финансовых организаций, но заметный интерес к ним проявили и физические лица. Учитывая это, город принял решение о выпуске зеленых облигаций для населения.