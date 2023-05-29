Москва выпустит "зеленые" облигации для населения

«Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом (городом) по цене их покупки в любое время по заявке владельца. При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей», — добавила МариМария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.