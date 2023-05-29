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Дом на 552 квартиры построят по программе реновации в Люблино

Согласован проект строительства дома по программе реновации в Люблино, здание будет состоять из трех разносекционных корпусов, которые объединит подземная автостоянка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Дом на 552 квартиры построят по программе реновации в Люблино
© РИА Новости

Уточняется, что дом будет построен по адресу: ул. Совхозная, земельный участок 55/2.

«В новом доме на ул. Совхозная запроектировано 552 квартиры: 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная, 41 трехкомнатная. Для проживания маломобильных граждан адаптируют семь квартир, в которых будут созданы все необходимые условия», - приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анны Яковлевой.

Она уточнила, что преимуществом программы реновации является не только отделка жилых помещений, но и то, что в них устанавливают розетки, осветительные приборы, кухонные мойки и плиты, а также сантехнику. На первых этажах каждого корпуса появятся двойные тамбуры, технические помещения и колясочные. А в нежилой части расположатся помещения общественного назначения. Помимо этого специалисты благоустроят прилегающую территорию: устроят проезды, тротуары, наружное освещение, оборудуют детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы, проведут озеленение.

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