Жителей столичного региона предупредили о дождях

О дождях на начавшейся неделе предупредил жителей столичного региона в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Но на этой неделе будет много постоянных компонентов: давление будет около нормы, а погода будет облачная, но с прояснениями. То есть будет и солнце, и небольшие кратковременные осадки. Но это те дожди, которые не портят настроение», — сообщил метеоролог.
По словам Вильфанда, на неделе воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. В первые ночи температура воздуха будет достигать семи-девяти градусов тепла, а во второй половине недели поднимется до плюс 10 градусов.
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