В Москве на площадках для выгула собак откроется 120 пунктов вакцинации

На территории Москвы летом откроются 120 пунктов для проведения вакцинации животных. Для удобства хозяев питомцев их установят рядом с площадками для выгула собак. Процедура будет бесплатной, предварительной записи не потребуется. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

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Все павильоны будут оформлены в едином стиле – это синие фирменные палатки Государственной ветеринарной службы. При этом в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) выездные пункты будут представлены в виде специальных логотипов с таким же логотипом. Это сделано для удобства тех, кто хочет сделать прививку своему питомцу.