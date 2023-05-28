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Свыше 120 пунктов вакцинации будут работать летом на площадках для выгула собак – Собянин

Свыше 120 пунктов вакцинации будут работать этим летом на площадках для выгула собак. Ближайшую точку можно найти в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином", написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Свыше 120 пунктов вакцинации будут работать летом на площадках для выгула собак
© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По словам градоначальника, подобная процедура является бесплатной и не требует записи.

"Узнать прививочный пункт легко – это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом. Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому", – поделился Собянин.

Вместе с этим градоначальник добавил, что столичные ветеринары следят за профилактикой опасных заболеваний, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в Москве организовывают масштабную кампанию по вакцинации питомцев. С начала 2023 года в столице привили свыше 200 тысяч животных.

Ранее Собянин рассказал о развитии госветслужбы Москвы, которая существует уже 90 лет. По его словам, в 26 государственных клиниках для питомцев доступны практически все виды обследований: УЗИ, ЭКГ, КТ – всего больше 180 услуг.

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