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Сад имени Баумана приглашает на летние концерты по пятницам

Программу откроет выступление группы «Обними кита», которое состоится 2 июня в 19:00.

Сад имени Баумана приглашает на летние концерты по пятницам
© Mos.ru

Каждую рабочую неделю этого лета москвичи и гости города смогут завершить под инди-мелодии, пронзительный рок, искренний поп или романтичный джаз на свежем воздухе. Концерты будут проходить каждую пятницу в саду имени Баумана в рамках проекта «Зеленка», в котором принимают участие как начинающие, так и опытные музыканты.

«Зеленка» началась в 2017 году с небольшого концерта во дворе культурного центра «Москвич», а с 2021-го музыканты начали выступать в центре столицы. За четыре года в проекте приняли участие более 40 исполнителей разных жанров.

Проект «Зеленка» — отличный шанс для музыкантов начать свой путь к популярности. Многие из них затем успешно попадают в ротацию на радио и выступают на больших концертных площадках города. Горожане же имеют возможность на два часа погрузиться в состояние гармонии и насладиться отличной музыкой, не покидая центр Москвы.

В этом году проект откроется 2 июня в 19:00 выступлением группы «Обними кита». Концерты будут идти по пятницам все лето. Начало в 19:00.

Место проведения — сад имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15, строение 20). Узнать больше о «Зеленке» можно по ссылке. Анонсы концертов будут размещены на страничке проекта в социальной сети «ВКонтакте».

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