Московский зоопарк в воскресенье, 28 мая, предложил горожанам оценить масштаб деревьев, по которым любят забираться еноты. Звери с удовольствием карабкаются на высокие насаждения.

Еноты ловко забираются по деревьям на самый верх. При просмотре кадров с карабкающимися зверями создается впечатление, что оттуда им открывается отличный вид на Москву.

— Мы часто смотрели на лезущих енотов, но как-то еще не оценивали масштаб дерева. А он довольно впечатляющий, — написали сотрудники столичного зоосада в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Три енота Аким, Шоня и Моисей переехали в новый вольер. Их жилье расположено на старой территории столичного зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».