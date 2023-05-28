«Довольно впечатляющий»: Московский зоопарк предложил оценить масштаб любимых деревьев енотов
Московский зоопарк в воскресенье, 28 мая, предложил горожанам оценить масштаб деревьев, по которым любят забираться еноты. Звери с удовольствием карабкаются на высокие насаждения.
Еноты ловко забираются по деревьям на самый верх. При просмотре кадров с карабкающимися зверями создается впечатление, что оттуда им открывается отличный вид на Москву.
— Мы часто смотрели на лезущих енотов, но как-то еще не оценивали масштаб дерева. А он довольно впечатляющий, — написали сотрудники столичного зоосада в Telegram-канале «Московский зоопарк».
Три енота Аким, Шоня и Моисей переехали в новый вольер. Их жилье расположено на старой территории столичного зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».
Звери любят забираться вверх по деревьям. Путь вниз не всегда бывает легким. Московский зоопарк показал кадры с енотом, который аккуратно спускается с верхушки дерева, перебирая веточки, а внизу зверька ожидает сотрудница зоопарка с вознаграждением в виде лакомства.