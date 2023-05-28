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Ежегодную акцию «Научись плавать» для московских школьников продлили до конца лета

Занятия будут проводить на базе детских оздоровительных лагерей в ТиНАО.

Ежегодную акцию «Научись плавать» для московских школьников продлили до конца лета
© Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках Всероссийской акции «Научись плавать», которая ежегодно проходит в городских бассейнах для учеников младших классов в преддверии летних каникул. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Традиционно акция проходит с апреля по май, но в этом году ее решили продлить до конца лета. Занятия будут проводить на базе детских оздоровительных лагерей в Троицком и Новомосковском административных округах.

Ребят обучают теории и практике сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, Московской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Москве.

Такие занятия призваны снизить количество несчастных случаев на воде. Детей также учат тому, что купаться и нырять можно только в разрешенных для этого местах.

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