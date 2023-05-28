Открывая запасники: идем на выставку, посвященную 100-летию «Коломенского»

Рассматриваем клад монет, первую печатную книгу и грамоту царя Федора Алексеевича.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка, посвященная его 100-летнему юбилею. За это время удалось собрать более 170 тысяч экспонатов, среди которых первые печатные книги, древние иконы, вещи, связанные с монаршими особами, одежда, предметы из золоченой бронзы и многое другое. Все это хранится в фондохранилище, построенном специально для «Коломенского». Для выставки «Шедевры коллекции», которая проходит в Сытном дворе, специалисты отобрали 280 предметов, 95 из них показывают впервые. Ольга Полякова, главный хранитель музея, рассказала о шести самых интересных экспонатах.

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Саквояж Петра Барановского

Своим существованием музей-заповедник «Коломенское» обязан архитектору-реставратору Петру Барановскому. После революции 1917 года усадьбу, принадлежавшую царской семье, национализировали. Церкви, которые находились в селе Коломенском, закрыли. Чтобы спасти связанные с религией архитектурные памятники в Москве, Барановский предложил рассматривать их убранство как культурное достояние страны.

10 февраля 1923 года вышел мандат, согласно которому Барановский становился заведующим архитектурными памятниками на территории Коломенского и соседнего села Дьяково. На этой должности Петр Дмитриевич проработал 10 лет. Под его руководством заложили основу музейной коллекции, создали первые экспозиции, а также первый в России музей деревянного зодчества под открытым небом.

В 2022 году скульптор Александр Рукавишников, знакомый с родственниками архитектора, передал «Коломенскому» подаренный ему дорожный саквояж Петра Барановского, с которым тот ездил в научные экспедиции. Этот саквояж из кожи буйвола сделали в Англии в начале XX века. Предмет впервые показывают публике.

«Апостол»

1 марта 1564 года увидела свет первая датированная печатная книга на Руси — «Апостол», изданная в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца. К этому событию имел отношение Иван Грозный, который в начале 1560-х повелел «устроить на средства царской казны дом, где производить печатное дело». Подготовка книги к печати шла очень долго, она заняла несколько лет — в это же время, к слову, строили собор Василия Блаженного на Красной площади.

Издание включает в себя послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Павла, Откровение Иоанна Богослова, а также послесловие с благодарностями царю. Гости выставки могут увидеть разворот, на странице которого размещена гравюра с изображением евангелиста Луки.

В фонды музея-заповедника «Апостол» попал в 1962 году — столичные школьники обнаружили его на чердаке одного из жилых домов в селе Коломенском, которое тогда еще существовало. Впервые книгу отреставрировали в 1995–1996 годах: специалисты восстановили переплет, восполнили утраты кожи и бумагу, устранили деформацию книжного блока, заклеили разрывы. В 2014-м издание прошло повторную реставрацию — обеспыливание, консервацию, подготовку к экспонированию.

Жалованная грамота царя Федора Алексеевича

Еще один важный экспонат — жалованная грамота с красной восковой печатью, датированная 1677 годом. Согласно этому документу царь Федор Алексеевич дарил дворянину Юрию Скрипицыну поместья — за участие в походах во время русско-польской войны 1654–1667 годов. Текст и орнаменты выполнены золотом, тушью и темперными красками. Грамоту, прикрытую дорогой по тем временам светло-коричневой тканью, тоже показывают впервые.

Экспонат попал в музей-заповедник в 2022 году — его подарил бывший артист балета и большой друг «Коломенского» Андрей Шавель, после выхода на пенсию посвятивший себя кукольному театру. Грамоту в ветхом состоянии требовалось привести в порядок — для этого собрали реставрационный совет, куда вошли лучшие специалисты Москвы по восстановлению и сохранению графики, ткани и печати.

Клад монет

Клад медных монет достоинством в одну, две, три и пять копеек нашли в 1968 году во время строительства кинотеатра «Орбита», который потом возвели рядом со станцией метро «Коломенская», неподалеку от усадьбы. Самые ранние монеты датируются 1835 годом, а самые поздние — 1915-м. Можно предположить, что деньги спрятал крестьянин из села Коломенского, но так и не вернулся за ними.

Клад состоит из 2141 монеты, и это позволяет говорить о нем как об одном из самых крупных денежных кладов, обнаруженных в столице. Благодаря способу обнаружения он попал в фондовую рубрику «Случайная находка».

Каминные часы

Каминные часы в золоченом корпусе, на котором «вырос» куст акации из папье-маше, когда-то принадлежали знаменитому предпринимателю-парфюмеру и меценату Генриху Брокару. После 1917 года он покинул Россию, а его коллекцию живописи и произведений искусства, оставшуюся здесь, национализировали. Часы попали к Петру Барановскому, который какое-то время хранил их дома. Позже его дочь Ольга вспоминала:

«У отца был большой кабинет… На столе часы, представлявшие собой холм, покрытый мхом, из которого вырастало дерево с ветвями, листьями и “райскими” птицами, которые, если их завести, двигались и пели, — замечательный образец декоративно-прикладного искусства».

Механизм исправен до сих пор, однако его практически не приводят в действие, чтобы не повредить. Часы изготовили в Германии во второй половине XIX века. Музей в Коломенском получил их в 1926 году, они стали одним из первых экспонатов.

Фаянсовая ваза

Молочно-белую вазу, расписанную цветами, изготовили на французской фаянсовой мануфактуре Gien, признанной предприятием национального достояния Франции. Изделия, созданные там, хранятся в том числе в собраниях Версаля и Лувра.