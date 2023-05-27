Собянин рассказал, как Москва отметит День защиты детей

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, в Москве готовят большую программу мероприятий. Об этом в субботу, 27 мая, рассказал мэр города Сергей Собянин.

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Ребят и их родителей ждут игровые зоны и творческие мастерские в парках и на площадях столицы. Кроме того, для детей подготовят цирковые, анимационные и музыкальные шоу, показы мультфильмов и кино.

— Одной из центральных площадок станет ВДНХ. В Зеленом театре звезды классической сцены выступят с юными артистами на Торжественной церемонии награждения лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу, выступления духовых оркестров и ансамблей, — отметил Сергей Собянин.

Мероприятия продут и в других знаковых местах города. Например, на Южном речном вокзале дети смогут увидеть электробус, который превратится в игровую комнату. Ребятам предоставят возможность посидеть за рулем в кабине водителя. Также для них будут работать аниматоры, сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.