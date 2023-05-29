Заммэра Сергунина рассказала о реставрации зданий столичных музеев

За последние пять лет в Москве отреставрировано и приведено в порядок больше 40 памятников архитектуры, в которых экспонируют свои коллекции столичные музеи. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

— В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик — оформление фасадов и интерьеров, — рассказала она.

По словам заместителя московского мэра, экспозиции в отреставрированных музеях знакомят жителей города и туристов с самыми разными эпохами и людьми, которые внесли вклад в развитие русской культуры, науки и искусства.

Так, палаты Старого государева двора в Зарядье отреставрировали в 2017–2018 годах. Были приведены в порядок фасады, кирпичная кладка стен, кровля, каменная лестница при входе, каменные полы и своды.

Восстановили обмазки и штукатурное покрытие потолков, живопись на стенах и деревянную отделку интерьеров. Утраченные элементы воссоздавали по старинным технологиям. Проект был отмечен премией конкурса правительства Москвы «Московская реставрация».

Комплексные работы также провели два года назад в помещениях Музея-квартиры Федора Достоевского. Тут писатель жил в детстве — с 1823 по 1837 год. Специалисты отреставрировали кирпичную кладку и штукатурный слой, кровлю, окна и двери, печные изразцы и лестницы, паркет и другие элементы декора.