В Москве между БКЛ и электродепо «Аминьевское» построили три метромоста

Накануне стало известно, что в Москве между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Аминьевское» построили три метромоста. Об этом рассказали на портал Мэра и Правительства Москвы.

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Метромост на соединительной ветке от станции метро «Аминьевская» протянулся на 475 метров. Он расположен над рекой Навершкой и пересекает улицы Верейскую и Генерала Дорохова, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Другие два метромоста (370 и 380 метров) находятся параллельно друг другу на соединительной ветке между станцией БКЛ «Давыдково» и электродепо. Сооружения расположены над рекой Сетунью и Верейской улицей.