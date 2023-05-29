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Синоптик: когда откроется купальный сезон в Москве?

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что купаться в Москве можно будет в середине июня, когда вода в столичных водоемах прогреется до плюс 22 градусов. По словам метеоролога, при такой температуре смогут купаться даже дети.

Синоптик предсказал, когда откроется купальный сезон в Москве
© ТАСС

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Вильфанд напомнил, что вода прогревается, когда температура воздуха преодолевает отметку в 25 градусов тепла и фиксируется на этом показателе долгое время.

Ранее Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на российских курортах Черного моря. Он сообщил, что температура воды на Черноморском побережье России уже к середине июне прогреется до комфортных для купания 22 градусов.

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