Синоптик предсказал, когда откроется купальный сезон в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что купаться в Москве можно будет в середине июня, когда вода в столичных водоемах прогреется до плюс 22 градусов. По словам метеоролога, при такой температуре смогут купаться даже дети.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Вильфанд напомнил, что вода прогревается, когда температура воздуха преодолевает отметку в 25 градусов тепла и фиксируется на этом показателе долгое время.