Проект «Книги в метро» перезапустили в столице

В Москве перезапустили проект «Книги в метро». Теперь во время поездок жители и гости столицы смогут читать бесплатные электронные книги из приложения «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки. Об этом в воскресенье, 28 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

© Unsplash

Пассажирам столичного метро стали доступны 417 произведений русской и мировой художественной литературы. Чтобы скачать книгу или прочесть ее онлайн, необходимо отсканировать ее QR-код на станции «Рассказовка».

— До конца лета QR-коды появятся, помимо «Рассказовки», и на других станциях метро и МЦК, а также на стойках «Живое общение». Всего на выбор будет более 1 500 книг, — сообщил Максим Ликсутов.

Впервые проект «Книги в метро» начал работу в 2018 году. Тогда пассажирам были доступны более 100 произведений из электронной библиотеки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».