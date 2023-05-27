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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в субботу, 27 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду днем и до 17 метров в секунду ночью. Об этом столичных жителей предупредили синоптики Гидрометцентра России.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
© globallookpress.com

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается 20-22 градуса тепла. В ночь на воскресенье, 27 мая, установится облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В это время температура воздуха опустится до 7-9 градусов тепла.

Синоптик рассказала, каким будет лето в Москве

В воскресенье в столице похолодает до 15-17 градусов, ожидается дождь.

Ранее синоптик Синенков предупредил москвичей о резком похолодании на десять градусов.

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