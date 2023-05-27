Перечислены главные места собраний писателей и книготорговцев в царской Москве

Главные места собраний писателей и книготорговцев в царской Москве перечислил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он рассказал об их встречал в известных трактире и гостинице.

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В 80-х годах XIX столетия в московском трактире «Яма» на Рождественке собирались интеллигентные, образованные люди и так называемые книгоноши — торговцы литературой. Последние привозили серьезную литературу, на которую был большой спрос. Среди писателей там встречались Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Николай Бердяев.

Еще одним местом, облюбованном любителями книг, была гостиница «Неаполь» у Николаевского — ныне Ленинградского — вокзала, отметил Бурт.