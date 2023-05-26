Чемпионат по рыбной ловле пройдет в Москве в начале июня
В столице в начале июня состоится чемпионат по рыбной ловле, мероприятие проведут в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Также 27 мая с 18:00 до 21:00 на Крымской набережной в Парке Горького пройдет любительский турнир для рыбаков.
«27 мая с 18:00 до 21:00 на Крымской набережной в Парке Горького пройдет любительский турнир по рыбалке. Для всех желающих будут обустроены удобные места для рыбалки. Самых активных участников любительского турнира ждут полезные призы и подарки. Также призы и подарки могут получить участники чемпионата по рыбалке, где будут рады видеть и профессионалов, и любителей. Чемпионат по рыбалке пройдет 2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и 3 и 4 июня на Коломенской набережной», - говорится в сообщении.
Для участия в мероприятиях москвичам нужно будет зарегистрироваться на сайте «Московских сезонов» - moscowseasons.com.
На всех площадках для участников будут созданы комфортные условия для рыбалки, подчеркнули в оргкомитете.
«Все участники чемпионата смогут побороться за ценные призы сразу по нескольким номинациям, среди которых есть, например, самая крупная рыба по весу и самый большой улов. Участники и турнира по рыбной ловле, и чемпионата по рыбалке могут получить на площадках все необходимое для рыбной ловли: телескопические удилища; поплавочные оснастки; рыболовную прикормку, червей и опарыши; стойки для удилищ; стулья для рыбаков; телескопические подсачеки», - говорится в материале.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя в Москве» проходит с 26 мая по 4 июня 2023 года.