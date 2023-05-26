Чемпионат по рыбной ловле пройдет в Москве в начале июня

«27 мая с 18:00 до 21:00 на Крымской набережной в Парке Горького пройдет любительский турнир по рыбалке. Для всех желающих будут обустроены удобные места для рыбалки. Самых активных участников любительского турнира ждут полезные призы и подарки. Также призы и подарки могут получить участники чемпионата по рыбалке, где будут рады видеть и профессионалов, и любителей. Чемпионат по рыбалке пройдет 2, 3 и 4 июня на Гольяновском пруду и 3 и 4 июня на Коломенской набережной», - говорится в сообщении.