Погода летом в Москве ожидается в пределах климатической нормы. 30-градусная жара придет не раньше июля, рассказала в своем Телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, летом москвичей ждет +20 — +25 градусов днем и +12 — +14 градусов в ночное время. Однако в июле она не исключила 30-градусную жару, а ночью воздух будет прогреваться до +17 градусов.

«Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата. В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы», - написала она.

Ожидается, что количество осадков за все лето выпадет в пределах 220-270 мм, что соответствует климатической норме. А вот июль может быть более дождливым, чем обычно.