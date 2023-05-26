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Прогноз погоды: Синоптик рассказала, каким будет лето в Москве

Погода летом в Москве ожидается в пределах климатической нормы. 30-градусная жара придет не раньше июля, рассказала в своем Телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, летом москвичей ждет +20 — +25 градусов днем и +12 — +14 градусов в ночное время. Однако в июле она не исключила 30-градусную жару, а ночью воздух будет прогреваться до +17 градусов.

«Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата. В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы», - написала она.

Ожидается, что количество осадков за все лето выпадет в пределах 220-270 мм, что соответствует климатической норме. А вот июль может быть более дождливым, чем обычно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве на пятницу, 26 мая. В городе в этот день ожидается переменная облачность, погода без осадков и температура воздуха до +26 градусов.

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