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Новый спорткомплекс построят в центре Москвы в 2025 году

Новый спорткомплекс построят в Басманном районе Москвы в 2025 году. Об этом рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новый спорткомплекс построят в центре Москвы в 2025 году
© РИА Новости

Как пишет НСН, инвестор из структуры группы компаний «Гранель» занимается строительством спорткомплекса площадью свыше 3 тыс. кв. м в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

В настоящее время объект уже построен на 50%, проводятся монолитные работы.

Отмечается, что благодаря комплексу будут обеспечены рабочими местами 70 москвичей.

Комплекс будет включать детский и взрослый бассейны, инфракрасную баню, хаммам, танцевальный и тренажёрный залы, помещения для боевых искусств, пилатеса, йоги, кафе и т. д.

На реализацию проекта потратят около 479 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области отреставрируют дом, где жил конструктор Сергей Королёв. Соответствующее решение приняло Главное управление культурного наследия региона.

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