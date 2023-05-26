Собянин: В Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

«Приняли решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке. На территории 3,47 га между ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс», - написал Собянин. Он уточнил, что в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится современная и нужная инфраструктура. «Сегодня в реализации 30 проектов площадью 406,4 га. В планах - возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости и в результате создать порядка 93 тыс. рабочих мест», - заключил мэр.