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42 минуты назад

Собянин: В Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Агентство «Москва»иещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке, в частности, на территории между ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига появятся технопарк и торгово-развлекательный центр. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин: В Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приняли решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке. На территории 3,47 га между ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс», - написал Собянин. Он уточнил, что в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится современная и нужная инфраструктура. «Сегодня в реализации 30 проектов площадью 406,4 га. В планах - возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости и в результате создать порядка 93 тыс. рабочих мест», - заключил мэр.

Новости Москвы,Эдвард Григ,Сергей Собянин,
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