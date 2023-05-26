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43 минуты назад

Основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве

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Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в столице, он продлится до 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы.

Основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"26 мая в Москве начался основной период ЕГЭ. В первый день выпускники сдают экзамены по литературе, химии и географии", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что литературу в этот период намереваются сдавать 8 тысяч школьников, химию – более 7 тысяч детей, географию – свыше 2 тысяч участников.

Департамент напомнил, что для получения аттестата школьники должны сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. У последнего предмета они могут выбрать базовый или профильный уровень. Остальные предметы ученики школ сдают по собственному желанию.

Выпускники чаще всего сдают обществознание, английский язык и информатику, добавили в ведомстве. Следующий экзамен основного периода состоится 29 мая, школьники придут сдавать русский язык.

В этом году выпускные экзамены были организованы в три этапа. Досрочный период прошел с 20 марта по 19 апреля, участие в нем приняли около 3 тысяч человек, основной период будет идти до 1 июля, а дополнительный начнется 6 сентября и продлится до 19 сентября, резюмировали в департаменте.

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявлял, что выпускники, сдающие в этом году ЕГЭ на приграничных с Украиной территориях РФ, могут при необходимости переводить в пункты сдачи в более безопасных регионах.

Он также напомнил, что выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году могут получить аттестат исходя из результатов текущих оценок, а ЕГЭ они будут сдавать по желанию.

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