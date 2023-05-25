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Собянин поздравил московских предпринимателей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных предпринимателей с наступающим профессиональным праздником, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Собянин поздравил московских предпринимателей с профессиональным праздником
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«С праздником. <…> У нас много проблем, но когда собираемся вместе, чувствуем взаимную энергию и желание всегда побеждать, и, я думаю, в этом зале собрались именно такие люди. <…> Когда вы начинали свое дело, вами двигала мечта. И в эту мечту, я уверен, мало кто верил, кроме вас самих, было много сомнений. Я думаю, что сомневались даже близкие вам люди. И тем не менее могу предположить, что ваша мечта реализована. Я поздравляю вас. Вы - молодцы», - сказал Сергей Собянин.

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Он поблагодарил московских предпринимателей за вклад в развитие столицы.

«И хочу сказать от имени москвичей вам огромное спасибо, потому что сегодня лицо Москвы во многом - это вы. Когда идешь по улицам Москвы, вы видите кафе, рестораны - это тоже вы. Торговля и услуги мирового уровня - это тоже вы. Уникальные московские ярмарки - это тоже вы. Самая креативная в мире московская индустрия - это тоже вы. И многое другое. Благодаря вашему таланту, вашему успеху Москва - действительно лучший город земли. Спасибо вам за это», - добавил Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы Россия пережила труднейшие кризисы.

«Конечно, не все в нашей жизни радостно. Мы пережили за последние годы труднейшие кризисы, которые не приходилось переживать десятилетиями нашей стране: и пандемия, и СВО, и какие-то невероятные экономические ограничения - по сути дела, блокада России. И те, кто это делал, они практически были уверены, что обнулят нас, что жизнь на планете Россия, на планете Москва прекратится. Москва жива, Москва строится, Москва развивается и будет. Благодаря тому, что вы победили в этой борьбе, вы обеспечили бизнес себе и тем людям, которые рядом с вами. Благодаря вашим усилиям, креативности, предпринимательству и самое главное - вере в себя, вере в Москву и веру в Россию. С праздником. Желаю вам здоровья, счастья и, конечно, хорошего бизнеса», - заключил Собянин.

День российского предпринимательства отмечают 26 мая.

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