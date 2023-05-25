Собянин поздравил московских предпринимателей с профессиональным праздником

«Конечно, не все в нашей жизни радостно. Мы пережили за последние годы труднейшие кризисы, которые не приходилось переживать десятилетиями нашей стране: и пандемия, и СВО, и какие-то невероятные экономические ограничения - по сути дела, блокада России. И те, кто это делал, они практически были уверены, что обнулят нас, что жизнь на планете Россия, на планете Москва прекратится. Москва жива, Москва строится, Москва развивается и будет. Благодаря тому, что вы победили в этой борьбе, вы обеспечили бизнес себе и тем людям, которые рядом с вами. Благодаря вашим усилиям, креативности, предпринимательству и самое главное - вере в себя, вере в Москву и веру в Россию. С праздником. Желаю вам здоровья, счастья и, конечно, хорошего бизнеса», - заключил Собянин.